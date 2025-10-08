Fine vita Ada ha i requisiti per il suicidio assistito | Vivere è meraviglioso finché si può ma a 44 anni la Sla mi ha tolto le mani le gambe la parola

Ada ha 44 anni, la Sla e i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito, se vorrà. Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell'Asl, la. Fine vita, Ada ha i requisiti per il suicidio assistito: «Vivere è meraviglioso finché si può, ma a 44 anni la Sla mi ha tolto le mani, le gambe, la parola»

Fine Vita, Ada ottiene dal comitato etico l'ok alla morte assistita: "La Sla ha perso, io ho vinto" - Sono le parole di Ada, 44enne campana affetta da Sla, alla notizia del parere favorevole espresso dal Comitato Etico sulla sua richiesta di accedere alla morte ... Da tg.la7.it

Fine vita, per l'Asl la 44enne affetta da Sla ha i requisiti: "La malattia ha perso, io ho vinto" - Dopo un primo diniego la donna aveva presentato un ricorso tramite il collegio legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni ... Riporta msn.com