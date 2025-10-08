Fine vita Ada è libera di scegliere | La Sla ha perso io ho vinto Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi

Dopo una nuova verifica delle condizioni di salute da parte dell'Asl competente, Ada, 44 anni, affetta da Sla, ha ricevuto la conferma di possedere tutti i requisiti per potere accedere alla morte volontaria, se e quando lo vorrà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fine vita, Ada è libera di scegliere: «La Sla ha perso, io ho vinto. Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi»

fine vita ada 232Fine vita, per l'Asl di Napoli una 44enne ha i requisiti: «Un diritto, non un privilegio» - Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell'Asl, Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e «quando e se lo vorrà potrà ... Secondo ilmattino.it

fine vita ada 232Fine vita: Ada, "Sla ha perso, io ho vinto: non ho più paura" - Così, Ada, 44enne campana affetta da Sla, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato etico sulla richiesta di accedere alla morte assistita. Da ansa.it

