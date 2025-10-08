Fine vita Ada è libera di scegliere | La Sla ha perso io ho vinto Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi

Dopo una nuova verifica delle condizioni di salute da parte dell'Asl competente, Ada, 44 anni, affetta da Sla, ha ricevuto la conferma di possedere tutti i requisiti per potere accedere alla morte volontaria, se e quando lo vorrà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Fine vita, Ada è libera di scegliere: «La Sla ha perso, io ho vinto. Non trascorrerò nemmeno un minuto in più ad avere paura di ciò che può farmi»

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, dopo una valutazione della l'Asl, la 44enne malata di Sla, della quale è stato diffuso l'appello video recentemente, ha i requisiti. Lo rende noto l'Associazione Coscioni: "Morte volontaria quando e se vorrà potrà procedere". #ANSA - X Vai su X

Vertova una serata sul consenso informato per malattia e fine vita Venerdì 10 ottobre è in programma a Vertova una serata dal titolo “Se conosci puoi scegliere”, dedicata alla legge 219/17 e alle norme in materia di consenso informato e di disposizioni antici - facebook.com Vai su Facebook

Fine vita, per l'Asl di Napoli una 44enne ha i requisiti: «Un diritto, non un privilegio» - Secondo una verifica delle condizioni di salute eseguita dell'Asl, Ada, la 44enne campana affetta da Sla, ha tutti i requisiti previsti e «quando e se lo vorrà potrà ... Secondo ilmattino.it

Fine vita: Ada, "Sla ha perso, io ho vinto: non ho più paura" - Così, Ada, 44enne campana affetta da Sla, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato etico sulla richiesta di accedere alla morte assistita. Da ansa.it