Fine settimana con le Giornate FAI d’Autunno | alla scoperta della Conca di Suso a Sezze
ABBONATI A DAYITALIANEWS Anche per l’edizione 2025, Sezze si conferma protagonista delle Giornate FAI d’Autunno, grazie all’impegno costante della Delegazione FAI di Latina e del Gruppo FAI di Sezze, che promuovono la valorizzazione e la conoscenza di luoghi storici e paesaggistici spesso chiusi al pubblico. La Conca di Suso tra natura e storia. Quest’anno, nelle giornate dell’11 e del 12 Ottobre, l’attenzione è rivolta alla Conca di Suso, area che unisce patrimonio naturale e testimonianze storiche, custode di tradizioni agricole e residenze signorili del territorio setino. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare due siti solitamente inaccessibili: Vigna La Penna, esempio di architettura rurale immersa nel verde, simbolo della tradizione agricola locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: fine - settimana
Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'
Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”
Monza, due fine settimana per disegnare il Parco del futuro: oltre 100 appuntamenti fra spettacoli, laboratori, arte e film
Fine settimana fantastico il 27 e 28 Settembre al PALIO DEL VINO di Negrar! Un enorme ringraziamento alla ProLoco Negrar di Valpolicella per l'invito e per l'opportunità di partecipare a questa splendida manifestazione. È sempre un piacere essere parte a - facebook.com Vai su Facebook
Giornate Fai autunno 2025 nelle Marche, si svelano le bellezze nascoste: le aperture - Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 ottobre, ci saranno ben 45 aperture straordinarie: una festa diffusa, alla scoperta dei tesori della regione, con la partecipazione dei giovani volontari ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Tra palazzi storici e meraviglie nascoste: tornano le Giornate FAI d'Autunno a Roma - Borghese ( su prenotazione ), dimora privata normalmente inaccessibile, tra le più eleganti ville tuscolane, nel cuore dei Castelli Romani, set ... Si legge su romatoday.it