Finanziamenti ai Comuni Ali Abruzzo attacca la Regione | Scelta iniqua criterio cronologico premia chi è più veloce non i progetti migliori

Chietitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Contestiamo con forza l’assoluta iniquità e la mancanza di trasparenza dell’avviso pubblico con cui la Regione assegna i fondi ai Comuni»: così Angelo Radica, presidente di Ali Abruzzo, commenta il nuovo bando regionale pubblicato ieri, che mette a disposizione 8,2 milioni di euro per interventi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

