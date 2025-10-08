Finalmente partono i lavori di via Tobagi Era diventata via del marciapiede rotto
Erano stati annunciati oltre un anno fa, ma ora sono davvero realtà i lavori in via Tobagi, ribattezzata ‘via del marciapiede rotto’ da qualche bontempone che ha affisso anche il relativo cartello. I mezzi sono all’opera. La giunta Fiordelmondo comunica "l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Tobagi. L’intervento è finalizzato a ripristinare il decoro e, soprattutto, a garantire la massima sicurezza e la piena fruibilità pedonale di una zona particolarmente critica della città. La riqualificazione dei marciapiedi di via Tobagi è stata individuata tra le priorità del piano di manutenzione, data la situazione di forte deterioramento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
