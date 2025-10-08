Filippo Mazzoli e Agnese Contadini alla sala Corelli per il secondo dei ' Concerti della domenica'
Dopo il successo del concerto inaugurale, con i cantanti Mariam Suleiman e Matteo Mancini insieme al pianista Davide Cavalli, i concerti della domenica, curati dall’Associazione Mariani con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, domenica 12 ottobre alle 11 portano sul palco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: filippo - mazzoli
È cosa risaputa che a Francesca Codeluppi e Giovanna Mambrini piacciano le sfide. Insieme hanno fondato i Musicali Domestici per portare la Musica fuori dai luoghi deputati ad essa. Sabato, se vorrete, Filippo Mazzoli e Giovanna Mambrini, primo e second - facebook.com Vai su Facebook