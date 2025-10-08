Anche Maria De Filippi non sarebbe stata indifferente alla fine della storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Prima della separazione, infatti, la conduttrice di Uomini e Donnea avrebbe provato a mediare per salvare il rapporto. Nonostante l’impegno della conduttrice, la coppia ha scelto di dirsi addio. Qui ricostruiamo i fatti, le possibili ragioni e le reazioni del mondo dello spettacolo. Il gesto di Maria De Filippi per evitare la rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Secondo le fonti citate, Maria De Filippi avrebbe organizzato un incontro conviviale con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa con l’intento di offrire uno spazio privato per un confronto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: cosa aveva fatto Maria De Filippi per evitare la rottura