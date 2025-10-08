Filippo Bisciglia e Pamela Camassa | cosa aveva fatto Maria De Filippi per evitare la rottura
Anche Maria De Filippi non sarebbe stata indifferente alla fine della storia tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Prima della separazione, infatti, la conduttrice di Uomini e Donnea avrebbe provato a mediare per salvare il rapporto. Nonostante l’impegno della conduttrice, la coppia ha scelto di dirsi addio. Qui ricostruiamo i fatti, le possibili ragioni e le reazioni del mondo dello spettacolo. Il gesto di Maria De Filippi per evitare la rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Secondo le fonti citate, Maria De Filippi avrebbe organizzato un incontro conviviale con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa con l’intento di offrire uno spazio privato per un confronto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, a cena con Maria De Filippi "per salvare il loro amore" - Emergono nuovi retroscena sulla chiacchieratissima rottura tra il conduttore di Temptation Island e la compagna storica: i due si sono lasciati dopo 17 anni insieme ... Scrive corrieredellosport.it
Maria De Filippi a cena con Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: “Ha provato a salvare il loro amore” - Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, annunciata dai due sui social circa una settimana fa ... Lo riporta fanpage.it