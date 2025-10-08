Fiazza Lega | problemi strutturali alla Casa del Bambino di Parma nonostante i milioni spesi

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sette anni fa doveva essere un fiore all’occhiello della sanità territoriale, oggi è una struttura che continua a presentare criticità. Parliamo della Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente di viale Fratti, a Parma, dove si sono verificati nel tempo infiltrazioni, guasti e allagamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiazza - lega

Fiazza (Lega): "Garantire la pulizia del torrente Enza"

Fiazza (Lega): "Garantire la pulizia del torrente Enza"

Sanità, Fiazza (Lega): "E' necessario attivare misure urgenti per il contrasto al virus West Nile"

fiazza lega problemi strutturaliFiazza: “Problemi strutturali alla Casa del Bambino di Parma nonostante i milioni spesi” - Il consigliere Tommaso Fiazza, ha depositato un'interrogazione in Regione sulla situazione alla Casa del Bambino di Parma ina viale Fratti: “Sette anni fa doveva essere un fiore all’occhiello della sa ... Scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Fiazza Lega Problemi Strutturali