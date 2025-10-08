Fiazza Lega | problemi strutturali alla Casa del Bambino di Parma nonostante i milioni spesi
“Sette anni fa doveva essere un fiore all’occhiello della sanità territoriale, oggi è una struttura che continua a presentare criticità. Parliamo della Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente di viale Fratti, a Parma, dove si sono verificati nel tempo infiltrazioni, guasti e allagamenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
