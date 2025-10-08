Un viaggio sull’onda del sentimento e della passione, tra canzoni dei Queen, di Aretha Franklin e di altri grandi interpreti, rilette da un ensemble di voci e fiati. È quanto proporrà il concerto dal titolo “Sentimental swing“, che andrà in scena sabato dalle 16 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: protagonisti saranno la Filarmonica Fiati Città di Seregno diretta da Mauro Bernasconi, che curerà la parte strumentale, e gli allievi cantanti dell’Accademia Filarmonica Città di Seregno, pronti a incantare il pubblico con le loro voci. Quello che porteranno sul palco sarà un percorso emozionante tra i brani più celebri della band di Freddie Mercury, i pezzi che hanno reso immortale Aretha Franklin e altri successi musicali, rivisti in modo trascinante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiati e voci, viaggio sentimentale da Mercury a Franklin