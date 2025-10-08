Fiamme nell’ex canonica Un rogo di origine dolosa Indagini su un gruppo di occupanti

Viareggio, 8 ottobre 2025 – Un principio di incendio, probabilmente di origine dolosa, nel tardo pomeriggio di ieri è divampato nella vecchia canonica della chiesa del Buon Consiglio, al Terminetto. Dove proprio nella mattina di ieri sono partiti i lavori di demolizione, in preparazione della riqualificazione che porterà alla nascita di un nuovo centro ricreativo per il quartiere, con la realizzazione di un teatrino, e che coinvolgerà anche lo storico circolo “Ancora“, dov’è previsto un campo da calcetto. Il rogo, spento dai vigili del fuoco prima che riuscisse a divampare, potrebbe essere stato appiccato per ripicca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

