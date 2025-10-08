Fiamme avanzano a ridosso di San Cataldo Richiesti rinforzi per arginare il fronte

SAN CATALDO – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando, sospinto dal vento, un’ampia area di vegetazione nei pressi di San Cataldo.Al momento, a contenerlo, sono impegnate tre squadre dei vigili del fuoco più una dell’Agenzia regionale le risorse irrigue e forestali ed è probabile che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: fiamme - avanzano

BRUCIA LA COSTIERA: INCENDI A MAIORI E TRAMONTI, FIAMME SPINTE DAL VENTO Violenti incendi stanno interessando le zone collinari di Maiori e Tramonti, in Costiera Amalfitana. Le fiamme, alimentate dal forte vento, avanzano rapidamente, renden - facebook.com Vai su Facebook

Guerra Gaza, media: "Tank di Israele avanzano a 3 km da centro di Gaza City". LIVE - X Vai su X

Fiamme a ridosso di alcune abitazioni: Ferragosto di paura nel parco del Vesuvio - Fiamme a ridosso delle abitazioni e paura per la presenza di un bombolone del gas: si sono vissuti attimi di forte tensione nella giornata di Ferragosto in via Salzano a Torre del ... ilmattino.it scrive

Fiamme in San Donato. Camper abusivo esplode e va a fuoco. Paura nel cortile Acer - Non è esclusa nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio che ha scosso la notte di via San Donato, a una manciata di minuti dallo scattare della mezzanotte, tra venerdì e sabato. Da ilrestodelcarlino.it