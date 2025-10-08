Festival Zadra Mendelssohn e Schubert | il pianoforte è in versione a quattro mani

La sezione autunnale del Festival pianistico Fausto Zadra prosegue il miniciclo di concerti dedicati ai giovani talenti in programma nello splendido Palazzo Picella di Castellana Grotte messo a disposizione dal Circolo culturale Pivot. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 11 ottobre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

