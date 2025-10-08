Festival della Missione 2025 | a Torino 4 giorni e oltre 60 eventi tra incontri storie e impegno globale
Prende il via domani, giovedì 9 ottobre, a Torino la nuova edizione del Festival della Missione 2025. Per 4 giorni, la città si trasformerà in un crocevia di dibattiti, testimonianze e riflessioni, con oltre 60 appuntamenti dedicati al "fare missione" come un'esperienza universale di impegno e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: festival - missione
Si può parlare di perdono quando si è visto decapitare il proprio figlio dall'Isis? La storia della mamma di James Foley, e le altre storie di donne che non si arrendono, sono al Festival della Missione 2025
A Torino, venerdì 10 ottobre 2025, nell’ambito del Festival della Missione, la teologa Laura Verrani presenterà il suo nuovo libro Libere. Le audaci donne della Bibbia (San Paolo Edizioni, 2025), presso la Facoltà Teologica di via XX Settembre 83, alle ore 15. - facebook.com Vai su Facebook
FESTIVAL DELLA MISSIONE 2025 - Si svolgerà dal 9 al 12 ottobre sul tema “il Volto Prossimo”. Ad aprire il Festival sarà Luciana Littizzetto, che raccoglierà lo spirito del “pellegrinaggio laico per le periferie umane”. https://sguardisutorino.blogspot.com/2025/1 - X Vai su X
AI & VR Festival Multiverse World al Museo del Cinema: esplorando le frontiere del digitale a Torino - Il 13 e 14 ottobre 2025, il prestigioso Museo Nazionale del Cinema ospiterà la quarta edizione dell'AI & VR Festival ... Secondo torinotoday.it
Torino capitale dell'intelligenza artificiale: arriva IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World - La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall’ANGI – Associazione ... Si legge su finanza.repubblica.it