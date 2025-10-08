Festa San Francesco | Mattarella promulga la legge ma evidenzia aspetti critici C' è anc

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante " Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi ", approvata dalla Camera dei Deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1 ottobre scorso, inviando al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana,una lettera, in cui spiega: "Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge" sul ripristino della Festa nazionale di San Francesco nel giorno 4 ottobre, "ho provveduto alla promulgazione della legge - pur se i l suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare - in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale", scrive il Capo dello Stato, che spiega le 'criticità'': "La medesima giornata del 4 ottobre è qualificata sia festività nazionale, in onore di San Francesco d'Assisi, sia solennità civile, in onore di Santa Caterina da Siena ". 🔗 Leggi su Agi.it

