Festa messicana ai Giardini Caneva I maquillage artistici Calaveras Quei teschi che celebrano la vita

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarzana, 8 ottobre 2025 – Terza edizione per “Celebrando la vida”, la festa messicana organizzata dal botanico Enrico Caneva e dall’artista Thomas Diego Armonia nel loro paradiso verde “Giardini Caneva” di Sarzana. Con il patrocinio del Comune di Sarzana, la manifestazione si terrà sabato 11 e domenica 12. Durante entrambe le giornate, dalle 11 alle 18, i cancelli di via Berghini 4 si apriranno per accogliere appassionati e curiosi di ogni età. Saranno esposte le opere e i disegni di Andrea Baiardo, le ceramiche di Matilde Favaro e i maquillage artisticiCalaveras”, i caratteristici trucchi ispirati ai teschi colorati e decorati della tradizione messicana che celebrano il giorno dei morti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

festa messicana ai giardini caneva i maquillage artistici calaveras quei teschi che celebrano la vita

© Lanazione.it - Festa messicana ai Giardini Caneva. I maquillage artistici Calaveras. Quei teschi che celebrano la vita

In questa notizia si parla di: festa - messicana

Testa di Lepre, festa messicana nel giardino de “I due Liocorni”

Ferragosto, al Fico Bistrò festa messicana e cocomerata gratis

festa messicana giardini canevaFesta messicana ai Giardini Caneva. I maquillage artistici Calaveras. Quei teschi che celebrano la vita - Sarzana, 8 ottobre 2025 – Terza edizione per “Celebrando la vida”, la festa messicana organizzata dal botanico Enrico Caneva e dall’artista Thomas Diego Armonia nel loro paradiso verde “Giardini Canev ... Secondo lanazione.it

Natura ai Giardini Caneva - Dopo il successo della prima edizione, viene riproposto, anche quest’anno, lo ‘Spazio Verde Festival’, rassegna culturale ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Messicana Giardini Caneva