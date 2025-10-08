Festa messicana ai Giardini Caneva I maquillage artistici Calaveras Quei teschi che celebrano la vita
Sarzana, 8 ottobre 2025 – Terza edizione per “Celebrando la vida”, la festa messicana organizzata dal botanico Enrico Caneva e dall’artista Thomas Diego Armonia nel loro paradiso verde “Giardini Caneva” di Sarzana. Con il patrocinio del Comune di Sarzana, la manifestazione si terrà sabato 11 e domenica 12. Durante entrambe le giornate, dalle 11 alle 18, i cancelli di via Berghini 4 si apriranno per accogliere appassionati e curiosi di ogni età. Saranno esposte le opere e i disegni di Andrea Baiardo, le ceramiche di Matilde Favaro e i maquillage artistici “Calaveras”, i caratteristici trucchi ispirati ai teschi colorati e decorati della tradizione messicana che celebrano il giorno dei morti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
