Festa di San Francesco Mattarella promulga ma ha dei dubbi C’è anche Santa Caterina lo stesso giorno ed è un problema

Sì, ma c’è un problema. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco, rilevando però alcuni aspetti critici che segnala ai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. «Ho provveduto alla promulgazione della legge – pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare – in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale». Iniziative volte alla solidarietà nelle scuole «ma le scuole saranno chiuse». In particolare nella sua lettera a La Russa e Fontana, spiega il capo dello Stato, c’è il rilievo sul terzo comma dello stesso articolo 1 che modifica la legge 4 marzo 1958 n. 🔗 Leggi su Open.online

