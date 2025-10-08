Festa di San Francesco Mattarella promulga la legge ma rileva | Aspetti critici
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sulla festa nazionale di San Francesco (ogni 4 ottobre) pur sottolineando degli aspetti critici che ha segnalato ai presidenti delle camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Mattarella: "Aspetti critici". " Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante 'Istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi', approvata dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2025 e dal Senato della Repubblica il 1° ottobre scorso. Ho provveduto alla promulgazione della legge – pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare – in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale ", ha dichiarato il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
festa - francesco
