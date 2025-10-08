Festa dell’olio al mercato coperto di Campagna Amica
Dalla Terranova da Sibari (Cosenza) la storica Azienda Agricola Petrarella presenterà il suo olio novello 2025 al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana 17 a Piacenza. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre, dall'apertura prevista alle 9, con una degustazione gratuita dedicata ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: festa - olio
Festa del pane, dell'olio e del pesce a Isola delle Femmine: degustazioni al porto
Montemurlo, la Festa dell’Olio compie 30 anni e chiama a raccolta tutte le associazioni
Domenica 26 ottobre | Festa dell’Olio Novello | Degustazioni all’uliveto Una giornata dedicata alla natura, al benessere e alle tradizioni locali, pensata come dono speciale della famiglia Punzo a tutti i bambini e alle loro famiglie. Un EVENTO GRATUITO p - facebook.com Vai su Facebook
Asti, buon compleanno Mercato Coperto - Da oggi pomeriggio a sabato 4 ottobre l’edificio di piazza Libertà ospiterà, per festeggiare il secolo di vita, numerosi appuntamenti culturali, sociali ed enogastronomici ... Lo riporta lanuovaprovincia.it
Festa dell’olio novello al Mercato di Campagna Amica - Dalla Terranova da Sibari (Cosenza) la storica Azienda Agricola Petrarella presenterà il suo olio novello 2025 al Mercato Coperto di Campagna Amica in via ... Come scrive piacenzasera.it