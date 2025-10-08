È stata un successo la 20ª edizione della Festa del Parmigiano Reggiano da Gustare che ha richiamato migliaia di visitatori lo scorso weekend a Lama Mocogno, confermando il ruolo ormai storico della manifestazione tra gli appuntamenti più attesi dell’autunno modenese. Quest’anno ha mostrato il suo spirito di comunità grazie al gemellaggio con "Il Palio del Parmigiano Reggiano dell’Appennino Modenese" svoltosi a Pavullo durante la Festa della Crescentina. Ha conquistato l’ambito riconoscimento il Caseificio Bucamante di Serramazzoni, grazie alla qualità e alla stagionatura eccellente della propria forma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del Parmigiano, migliaia di visitatori