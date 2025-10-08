Festa del Cinema di Roma 2025 un ruolo speciale per Ema Stokholma | ecco cosa farà

La Festa del Cinema di Roma 2025 affida a Ema Stokholma un ruolo di primo piano: sarà lei a condurre le due serate simbolo della ventesima edizione, l’ apertura e la chiusura. Una scelta che conferma la vocazione del festival a intrecciare cinema, musica e linguaggi contemporanei, dialogando con un pubblico sempre più ampio. Indice. Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma 2025: calendario e sedi. Perché proprio Ema Stokholma. Un profilo in continua evoluzione. Un festival sempre più centrale. FAQ Ema Stokholma Festa del Cinema di Roma 2025. Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma 2025: calendario e sedi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Festa del Cinema di Roma 2025, un ruolo speciale per Ema Stokholma: ecco cosa farà

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

FESTA DEL CINEMA DI ROMA Auditorium Parco della Musica 15 – 26 ottobre Roma, come in un sogno all’alba, si accende per la XX edizione della Festa del Cinema. Un omaggio a Franco Pinna, maestro della fotografia del Novecento. Proiezioni, r - facebook.com Vai su Facebook

Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Si legge su vanityfair.it

Festa del Cinema di Roma 2025, ruolo speciale per Ema Stokholma: cosa farà - Ema Stokholma torna protagonista della Festa del Cinema di Roma con un ruolo nuovo e di primo piano: cosa farà ... Segnala dilei.it