Festa del Cinema di Roma 2025 ruolo speciale per Ema Stokholma | cosa farà
Sarà Ema Stokholma la protagonista delle due serate simbolo della Festa del Cinema di Roma 2025, chiamata a condurre sia la cerimonia d’apertura sia quella di chiusura della ventesima edizione. Un incarico che conferma quanto la sua figura sia sempre più centrale, e che sottolinea la volontà della manifestazione di unire cinema, musica e linguaggi contemporanei in un dialogo aperto con il pubblico. Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma, cosa farà. La cerimonia d’apertura è in programma mercoledì 15 ottobre alle 19, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e precederà la proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi
Dopo la presentazione alla prossima Festa del Cinema di Roma, il film uscirà nelle sale il 27-28-29 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Come scrive vanityfair.it
Festa del Cinema di Roma 2025, tutti gli incontri in programma - In programma dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si conferma ... Segnala ciakmagazine.it