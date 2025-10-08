Festa del Cinema di Roma 2025 ruolo speciale per Ema Stokholma | cosa farà

Sarà Ema Stokholma la protagonista delle due serate simbolo della Festa del Cinema di Roma 2025, chiamata a condurre sia la cerimonia d’apertura sia quella di chiusura della ventesima edizione. Un incarico che conferma quanto la sua figura sia sempre più centrale, e che sottolinea la volontà della manifestazione di unire cinema, musica e linguaggi contemporanei in un dialogo aperto con il pubblico. Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma, cosa farà. La cerimonia d’apertura è in programma mercoledì 15 ottobre alle 19, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e precederà la proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. 🔗 Leggi su Dilei.it

