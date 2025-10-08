Festa del Cinema di Roma 2025 ruolo speciale per Ema Stokholma | cosa farà

Dilei.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà  Ema Stokholma  la protagonista delle due serate simbolo della  Festa del Cinema di Roma 2025, chiamata a condurre sia la cerimonia d’apertura sia quella di chiusura della ventesima edizione. Un incarico che conferma quanto la sua figura sia sempre più centrale, e che sottolinea la volontà della manifestazione di unire cinema, musica e linguaggi contemporanei in un dialogo aperto con il pubblico. Ema Stokholma alla Festa del Cinema di Roma, cosa farà. La  cerimonia d’apertura  è in programma  mercoledì 15 ottobre alle 19, nella  Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e precederà la proiezione del film inaugurale  La vita va così  di  Riccardo Milani. 🔗 Leggi su Dilei.it

festa del cinema di roma 2025 ruolo speciale per ema stokholma cosa far224

© Dilei.it - Festa del Cinema di Roma 2025, ruolo speciale per Ema Stokholma: cosa farà

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Come scrive vanityfair.it

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, tutti gli incontri in programma - In programma dal 15 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si conferma ... Segnala ciakmagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025