Festa del Cinema di Roma 2025 il calendario degli incontri con il pubblico
Mercoledì 15 ottobre scatterà la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma con la cerimonia di apertura, condotta da Ema Stokholma, e la presentazione del film La vita va così di Riccardo Milani. Seguiranno 11 giorni all’insegna di grandi produzioni internazionali con 18 film in concorso e una parata di stelle che vedrà sfilare sul tappeto rosso della Capitale Christoph Waltz, Peter Dinklage, Bill Nighy, Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, accanto a celebrità italiane come Pilar Fogliati, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, attesa come presidente di giuria. Parallelamete, sono in programma diversi incontri con il pubblico che permetteranno agli appassionati di seguire masterclass di alcuni dei più grandi registi del panorama italiano e straniero. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: festa - cinema
Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione
Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’
Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi
FESTA DEL CINEMA DI ROMA Auditorium Parco della Musica 15 – 26 ottobre Roma, come in un sogno all’alba, si accende per la XX edizione della Festa del Cinema. Un omaggio a Franco Pinna, maestro della fotografia del Novecento. Proiezioni, r - facebook.com Vai su Facebook
Festa del Cinema di Roma 2025, un ruolo speciale per Ema Stokholma: ecco cosa farà - Ema Stokholma protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2025: conduce apertura (15/10, Sala Sinopoli) e chiusura (25/10, Sala Petrassi). Secondo atomheartmagazine.com
Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Si legge su vanityfair.it