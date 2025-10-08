Festa del Cinema di Roma 2025 il calendario degli incontri con il pubblico

Lettera43.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre scatterà la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma con la cerimonia di apertura, condotta da Ema Stokholma, e la presentazione del film La vita va così di Riccardo Milani. Seguiranno 11 giorni all’insegna di grandi produzioni internazionali con 18 film in concorso e una parata di stelle che vedrà sfilare sul tappeto rosso della Capitale Christoph Waltz, Peter Dinklage, Bill Nighy, Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, accanto a celebrità italiane come Pilar Fogliati, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, attesa come presidente di giuria. Parallelamete, sono in programma diversi incontri con il pubblico che permetteranno agli appassionati di seguire masterclass di alcuni dei più grandi registi del panorama italiano e straniero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

festa del cinema di roma 2025 il calendario degli incontri con il pubblico

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025, il calendario degli incontri con il pubblico

In questa notizia si parla di: festa - cinema

Festa di cinema del reale e dell'irreale: il 19 luglio la ventiduesima edizione

Torna a Castiglione della Pescaia la ‘Festa del cinema di mare’

Festa del Cinema 2025: ecco le giurie con Paola Cortellesi, Santiago Mitre e Barbara Ronchi

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025, un ruolo speciale per Ema Stokholma: ecco cosa farà - Ema Stokholma protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2025: conduce apertura (15/10, Sala Sinopoli) e chiusura (25/10, Sala Petrassi). Secondo atomheartmagazine.com

festa cinema roma 2025Festa del Cinema di Roma 2025: Ema Stokholma conduttrice della cerimonia - Sarà la conduttrice e deejay a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della Capitale dedicata al cinema ... Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025