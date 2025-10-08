Mercoledì 15 ottobre scatterà la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma con la cerimonia di apertura, condotta da Ema Stokholma, e la presentazione del film La vita va così di Riccardo Milani. Seguiranno 11 giorni all’insegna di grandi produzioni internazionali con 18 film in concorso e una parata di stelle che vedrà sfilare sul tappeto rosso della Capitale Christoph Waltz, Peter Dinklage, Bill Nighy, Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, accanto a celebrità italiane come Pilar Fogliati, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, attesa come presidente di giuria. Parallelamete, sono in programma diversi incontri con il pubblico che permetteranno agli appassionati di seguire masterclass di alcuni dei più grandi registi del panorama italiano e straniero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Festa del Cinema di Roma 2025, il calendario degli incontri con il pubblico