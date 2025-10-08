Nel rumorosissimo schiamazzo di contorno alle manifestazioni di questi giorni per Gaza, ho trovato particolarmente esilarante l’indignazione per la scritta “Fascista di merda” (con tanto di falce e martello) fatta con della vernice spray sulla statua di papa Giovanni Paolo II in piazza dei Cinquecento a Roma, scoperta dopo il presidio pro Palestina che si era tenuto di fronte alla stazione Termini lo scorso 26 settembre. La premier Giorgia Meloni è arrivata a definirlo “un atto indegno, commesso da persone obnubilate dall’ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fesso e ignorante chi imbratta la statua di Wojtila, ma chi l’ha messa lì è peggio