Ferrari la tensione è altissima È la peggiore tra le big E Leclerc è nervoso

Dopo l'estate superata anche da Red Bull e Mercedes nella classifica Costruttori. E le divisioni interne nel team aumentano. Leclerc: "Sembriamo quasi passeggeri della macchina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

