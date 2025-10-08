Ferrara si tinge di nero con ' Noctis Domini' un weekend all' insegna del gotico
Sabato 18 e domenica 19 ottobre, piazza Trento e Trieste e il centro storico di Ferrara torneranno a essere capitale del gotico. L'iniziativa ‘Noctis Domini’, patrocinata dal Comune di Ferrara, è organizzata dall'associazione Ombre d'Arte e prevede come anteprima di apertura la visita alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: ferrara - tinge
Con l’arrivo dell’autunno, Ferrara si tinge dei colori caldi della stagione e si prepara ad accogliere uno degli eventi gastronomici... - facebook.com Vai su Facebook
’Noctis Domini’, arriva in centro storico il primo Vampire festival - 19 ottobre in piazza Trento Trieste con professionisti artigiani abili nelle creazioni di indumenti gotici ... Segnala msn.com
"Noctis Domini, i Signori della Notte", il primo 'Vampire Fest' d'Italia giunge alla nona edizione - Dove sei: Homepage > Lista notizie > "Noctis Domini, i Signori della Notte", il primo 'Vampire Fest' d'Italia giunge alla nona edizione In rassegna la passione per il "Gotico" e la figura del vampiro ... Secondo cronacacomune.it