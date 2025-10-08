Ferrara si tinge di nero con ' Noctis Domini' un weekend all' insegna del gotico

Sabato 18 e domenica 19 ottobre, piazza Trento e Trieste e il centro storico di Ferrara torneranno a essere capitale del gotico. L'iniziativa ‘Noctis Domini’, patrocinata dal Comune di Ferrara, è organizzata dall'associazione Ombre d'Arte e prevede come anteprima di apertura la visita alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

