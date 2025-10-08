Ferrara | Hojlund farà meno gol di De Bruyne Il Napoli arriverà ai quarti di Champions

Ciro Ferrara  ex calciatore di Napoli e Juventus ha risposto ad alcune domande sul Napoli nel corso di un quiz su Dazn: Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? «Meno». Leggi anche:  Ferrara: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco» De Bruyne farà più o meno di 10 assist?  «Farà 10 assist». Il Napoli dove arriverà in Champions League? « Ai quarti di finale». McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione?  «Fare meglio è durissima, non ci riuscirà». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

