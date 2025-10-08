Ferrara | Hojlund farà meno gol di De Bruyne Il Napoli arriverà ai quarti di Champions

Ciro Ferrara ex calciatore di Napoli e Juventus ha risposto ad alcune domande sul Napoli nel corso di un quiz su Dazn: Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? «Meno». Leggi anche: Ferrara: «L’Inter è fortissima, ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco» De Bruyne farà più o meno di 10 assist? «Farà 10 assist». Il Napoli dove arriverà in Champions League? « Ai quarti di finale». McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? «Fare meglio è durissima, non ci riuscirà». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrara: «Hojlund farà meno gol di De Bruyne. Il Napoli arriverà ai quarti di Champions

In questa notizia si parla di: ferrara - hojlund

Ora senza Lukaku e con KDB hanno perso la boa e per far giocare l'ex City ha tolto l'esterno sx, quindi gli resta palla a Politano e cross...ma ne Hojlund ne Lucca fanno un'unghia del lavoro di Romelu.. Ferrara ha le visioni o semplicemente sta esplodendo - X Vai su X

Rasmus Hojlund e Christian Eriksen sono compagni di nazionale, ma lo sono stati anche al Manchester United “Sono davvero felice per Rasmus Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United, nel bene e nel male, ma è sempre stato f - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara: “Hojlund farà meno di 15 gol! Champions? Il Napoli arriverà ai quarti” - Raffica di domande per Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista sportivo, che ha partecipato a un quiz targato Dazn. Scrive tuttonapoli.net

Ferrara: "Hojlund farà meno di 15 gol. Il mio pronostico sul Napoli in Champions" - Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha risposto ad alcune domande sulla squadra azzurra nel corso del quiz targato DAZN: ... Secondo msn.com