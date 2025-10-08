Fenice Festival | Napoli in scena tra storia e voci di donne

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fenice Festival, seconda edizione, torna con tre appuntamenti il 10, 17 e 19 ottobre: concerti, laboratori e un convegno ripercorrono la ricchezza culturale di Napoli dal Viceregno spagnolo alla Rivoluzione del 1799, nell’anno dei 2500 anni di Partenope. Un percorso che mette al centro le donne e la loro eredità artistica e civile. Un omaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fenice festival napoli in scena tra storia e voci di donne

© Sbircialanotizia.it - Fenice Festival: Napoli in scena tra storia e voci di donne

In questa notizia si parla di: fenice - festival

Al via la seconda edizione del Fenice Festival

La Fenice, Beatrice Venezi: “Non sarò al Festival delle Idee per evitare polemiche sterili”

fenice festival napoli scenaFenice Festival 2025: torna la seconda edizione tutta al femminile - Torna il Fenice Festival, alla sua seconda edizione, con un programma ricco di eventi che celebra la grandezza culturale di Napoli in un viaggio attraverso i secoli, dal Viceregno ... Secondo ilmattino.it

fenice festival napoli scenaFenice Festival,donne e cultura partenopea dal Viceregno al 1799 - Torna il 'Fenice Festival', alla sua seconda edizione, dal 2 al 19 ottobre, con un programma di eventi che celebra la grandezza culturale di Napoli in un viaggio attraverso i secoli, dal Viceregno spa ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fenice Festival Napoli Scena