Fenice Festival | Napoli in scena tra storia e voci di donne

Fenice Festival, seconda edizione, torna con tre appuntamenti il 10, 17 e 19 ottobre: concerti, laboratori e un convegno ripercorrono la ricchezza culturale di Napoli dal Viceregno spagnolo alla Rivoluzione del 1799, nell’anno dei 2500 anni di Partenope. Un percorso che mette al centro le donne e la loro eredità artistica e civile. Un omaggio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

