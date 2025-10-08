Empoli, 8 ottobre 2025 – Un po’ per caso, un po’ per passione, ma sempre con un minimo comune denominatore: il calcio come strumento che unisce popoli e culture diversi. La storia di Feng e Jiashuo comincia tra il Gansu e lo Shandong, passa dal Castellani e arriva fino al Druso di Bolzano, dove gli azzurri, domenica scorsa, hanno battuto 2-1 il Sudtirol. E’ una storia di calcio e amicizia, di passione sfrenata e un pizzico di sana pazzia. Quella di una coppia cinese innamorata del calcio e dell’Italia, ma anche di un gruppo di tifosi empolesi che senza pensarci un attimo ha spalancato le porte della Maratona e guadagnato due nuovi amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Feng e Jiashuo, due tifosi azzurri speciali. Dalla Cina per seguire l'Empoli (anche in trasferta)