Femmicidio di Paupisi l’autopsia conferma | Elisa uccisa con una pietra
È stata eseguita ieri, martedì 7 ottobre, all’ospedale San Pio di Benevento, l’autopsia sul corpo di Elisa Polcino, la 49enne uccisa lo scorso 30 settembre a Paupisi dal marito Salvatore Ocone, 58 anni. Femmicidio di Paupisi, l’autopsia conferma: Elisa Polcino uccisa con una pietra I primi risultati dell’esame autoptico avrebbero confermato l’ipotesi iniziale: la donna . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
