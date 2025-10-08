Femmicidio di Paupisi l’autopsia conferma | Elisa uccisa con una pietra

Teleclubitalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata eseguita ieri, martedì 7 ottobre, all’ospedale San Pio di Benevento, l’autopsia sul corpo di Elisa Polcino, la 49enne uccisa lo scorso 30 settembre a Paupisi dal marito Salvatore Ocone, 58 anni. Femmicidio di Paupisi, l’autopsia conferma: Elisa Polcino uccisa con una pietra I primi risultati dell’esame autoptico avrebbero confermato l’ipotesi iniziale: la donna . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

femmicidio di paupisi l8217autopsia conferma elisa uccisa con una pietra

© Teleclubitalia.it - Femmicidio di Paupisi, l’autopsia conferma: Elisa uccisa con una pietra

In questa notizia si parla di: femmicidio - paupisi

femmicidio paupisi l8217autopsia confermaFemminicidio a Paupisi: 49enne uccisa a colpi di pietra dal marito. Caccia all’uomo e ai figli minori scomparsi - – è stata brutalmente uccisa con una pietra, in quello che gli inquirenti sospettano essere un caso di fe ... Da ntr24.tv

Cerca Video su questo argomento: Femmicidio Paupisi L8217autopsia Conferma