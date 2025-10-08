Feldi Eboli blitz contro la Sandro Abate | Volpi a punteggio pieno

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti La  Feldi Eboli  ottiene la sua terza vittoria in altrettante partite di Serie A e lo fa in una gara che è una vera altalena di emozioni. Finisce  3-4  il derby contro la  Sandro Abate Avellino, con i ragazzi di mister Luciano Antonelli che sbancano il PalaDelMauro con qualche brivido nel finale. Dopo una gara condotta magistralmente e portata sullo  0-4, le volpi subiscono la parziale rimonta dei padroni di casa e solo uno strepitoso Dalcin nega nel finale il pareggio dei lupi irpini. PRIME VOLTE  –  Venancio è tra i più attivi ad inizio gara, torna in campo ufficialmente per la  prima volta  in questa stagione  dopo aver scontato regolarmente la squalifica di due giornate  e non aver disputato le gare contro CDM e Roma, come da prassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

feldi eboli blitz contro la sandro abate volpi a punteggio pieno

© Anteprima24.it - Feldi Eboli, blitz contro la Sandro Abate: Volpi a punteggio pieno

In questa notizia si parla di: feldi - eboli

Coppa Divisione, la Feldi Eboli si impone per 6-2 contro l’Amalfi Coast

Calcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli vanno in testa alla Serie A. Domani i posticipi

Feldi Eboli, domani sera derby infrasettimanale ad Avellino

feldi eboli blitz controEboli, cuore e cinismo: sbancata Avellino in un derby thrilling (3-4) - La Feldi Eboli vince il derby campano contro la Sandro Abate (3- Come scrive infocilento.it

feldi eboli blitz controCalcio a 5: Meta Catania e Feldi Eboli ancora vincenti in Serie A, colpaccio Capurso - 2026 della Serie A di calcio a 5, in attesa del big match di domani fra Genzano e Napoli, ha emesso i suoi ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Feldi Eboli Blitz Contro