Tempo di lettura: 3 minuti La Feldi Eboli ottiene la sua terza vittoria in altrettante partite di Serie A e lo fa in una gara che è una vera altalena di emozioni. Finisce 3-4 il derby contro la Sandro Abate Avellino, con i ragazzi di mister Luciano Antonelli che sbancano il PalaDelMauro con qualche brivido nel finale. Dopo una gara condotta magistralmente e portata sullo 0-4, le volpi subiscono la parziale rimonta dei padroni di casa e solo uno strepitoso Dalcin nega nel finale il pareggio dei lupi irpini. PRIME VOLTE – Venancio è tra i più attivi ad inizio gara, torna in campo ufficialmente per la prima volta in questa stagione dopo aver scontato regolarmente la squalifica di due giornate e non aver disputato le gare contro CDM e Roma, come da prassi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Feldi Eboli, blitz contro la Sandro Abate: Volpi a punteggio pieno