Fefé De Giorgi e il paragone con Ancelotti | Orgoglioso ognuno a suo modo fa il meglio che può
Ferdinando "Fefè" De Giorgi è stato uno dei protagonisti della cerimonia al Quirinale delle nazionali campioni del Mondo di volley maschile e femminile. Il ct azzurro è l'unico sportivo ad aver vinto 5 titoli iridati (tra giocatore e allenatore), un record che lo accomuna ad Ancelotti, recordman assoluto nel calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fefé De Giorgi e il paragone con Ancelotti: “Oroglioso, ognuno a suo modo fa il meglio che può” - Ferdinando "Fefè" De Giorgi è stato uno dei protagonisti della cerimonia al Quirinale delle nazionali campioni del Mondo di volley maschile ... Come scrive fanpage.it
De Giorgi: "Pronti a lottare per rivincere il Mondiale. Ma non sarà facile" - Ferdinando De Giorgi, Ct dell'Italvolley, si racconta a Sky Sport Insider prima della partenza per il Mondiale nelle Filippine, dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo di campioni del mondo ... Segnala sport.sky.it