Fefé De Giorgi e il paragone con Ancelotti | Orgoglioso ognuno a suo modo fa il meglio che può

Ferdinando "Fefè" De Giorgi è stato uno dei protagonisti della cerimonia al Quirinale delle nazionali campioni del Mondo di volley maschile e femminile. Il ct azzurro è l'unico sportivo ad aver vinto 5 titoli iridati (tra giocatore e allenatore), un record che lo accomuna ad Ancelotti, recordman assoluto nel calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it