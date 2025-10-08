Fedriga | Sarò a Italia-Israele e spero che saremo in tanti per la Nazionale
“Il nostro Paese, il nostro continente e l'Occidente si devono mettere di fronte alla responsabilità di distinguere quello che è terrorismo, che purtroppo sta penetrando anche all'interno della propaganda nelle nostre comunità. Quello che si è visto a Roma con lo striscione che inneggiava al 7. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: fedriga - italia
Fedriga: "Polemiche su Italia-Israele? Così si favorisce Hamas"
Matteo Parenzan, oro paralimpico a Parigi 2024, premiato con “el Mulo de oro” dal Panathlon Club. Fedriga: “Un orgoglio per il Friuli-Venezia Giulia e per tutta l’Italia”. #Sport #FVG - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Italia: formazioni, orario e dove vederla (in tv e streaming) - 0 sull'Estonia, cambia alcune pedine per la sfida con Israele ma mantiene in campo la coppia Kean Retegui. Come scrive ilgazzettino.it
Qualificazioni Mondiali 2026, l’Italia soffre contro Israele ma nel finale vince 5-4 - 0 contro l’Estonia nella prima partita da ct per Gennaro Gattuso, l’Italia è tornata in campo stasera per la quarta gara del gruppo I delle qualificazioni per i ... Segnala tg24.sky.it