Fedriga | Sarò a Italia-Israele e spero che saremo in tanti per la Nazionale

“Il nostro Paese, il nostro continente e l'Occidente si devono mettere di fronte alla responsabilità di distinguere quello che è terrorismo, che purtroppo sta penetrando anche all'interno della propaganda nelle nostre comunità. Quello che si è visto a Roma con lo striscione che inneggiava al 7. 🔗 Leggi su Udinetoday.it