Fed | ridurre ulteriormente i tassi 2025
22.00 La Fed è aperta alla possibilità di ridurre ulteriormente i tassi di interesse quest'anno anche se molti all'interno della banca centrale sono cauti in merito all'inflazione. E' quanto emerge dai verbali della riunione del 16 e 17 settembre, secondo i quali la maggioranza dei partecipanti ha messo in risalto i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione. "Molti ritengono che sarà appropriato allentare ulteriormente nel resto dell'anno", si legge nei verbali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Fed, 'appropriato ridurre ulteriormente i tassi quest'anno' - La Fed è aperta alla possibilità di ridurre ulteriormente i tassi di interesse quest'anno anche se molti all'interno della banca centrale sono cauti in merito all'inflazione.
I verbali Fed svelano i retroscena del taglio dei tassi di settembre - I membri della Fed sono preoccupati per la tenuta del mercato del lavoro Usa. Segnala ilsole24ore.com