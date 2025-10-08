Fedez lascia i social | Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative

Vanityfair.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper ha annunciato, a questo punto della sua vita, di voler fare a meno dei canali di comunicazione tradizionali tornando al suo primo amore: la musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

fedez lascia i social ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative

© Vanityfair.it - Fedez lascia i social: «Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative»

In questa notizia si parla di: fedez - lascia

Fedez va in vacanza in Costa Smeralda e si lascia alle spalle la relazione con Chiara Ferragni: sui social il primo bacio con Giulia Honegger

Tony Effe risponde al dissing di Fedez: “Non si lascia una mamma sola. Non assomigli a tuo figlio, sei un coniglio”

fedez lascia social hoFedez cambia vita: l’inaspettato annuncio che lascia tutti senza parole - Fedez lascia i social e annuncia ai suoi fan: "Parlerò solo tramite la musica". Si legge su donnaglamour.it

fedez lascia social hoFedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative” - Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuo ... Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Lascia Social Ho