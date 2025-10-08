Fedez l’addio ai social network | Ho deciso di parlare tramite la musica
Fedez torna a far parlare di sé per una decisione improvvisa che ha spiazzato i fan: il rapper ha deciso di abbandonare i social e di comunicare solo attraverso la musica e i suoi progetti creativi. Una scelta sorprendente e anche controcorrente per chi, come lui, ha sempre vissuto sotto i riflettori, tra successi, amori e polemiche. Oggi, accanto alla nuova fiamma Giulia Honegger, Fedez sembra voler riscrivere le regole del suo rapporto con la notorietà, scegliendo il silenzio come forma di libertà e abbracciando un cambiamento che sembra essere l’inizio di un nuovo capitolo, più intimo e profondamente personale, concentrato più sulla sostanza anziché sulla forma. 🔗 Leggi su Dilei.it
