Fedez dice addio ai social | Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative
Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuori della sua attività professionale. In un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il cantante ha scritto: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”. 🔗 Leggi su Tpi.it
