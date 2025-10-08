Fedez dice addio ai social | Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative

Tpi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuori della sua attività professionale. In un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il cantante ha scritto: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”. 🔗 Leggi su Tpi.it

fedez dice addio ai social ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative

© Tpi.it - Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”

In questa notizia si parla di: fedez - dice

Divorzio Ferragni-Fedez, parla l’avvocata della influencer: «Condizioni più complesse di come si dice». Le concessioni fatte da lei, le regole sui figli

Capezzone: "Che fa padre Spadaro? E Fedez? Che dice Ainis?": ecco tutte le risposte

Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

fedez dice addio socialFedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative” - Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuo ... Si legge su tpi.it

Fedez, addio ai social? Il messaggio privato ai fan: "Ora parlerò solo con la mia musica" - L'ultimo messaggio pubblicato dal rapper su Instagram lascia pensare a un progressivo allontanamento dai social ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Dice Addio Social