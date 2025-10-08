Fedez abbandona i social lo annuncia attraverso Instagram
Per anni, i social sono stati per Fedez non solo uno strumento di visibilità, ma un canale diretto e costante con il suo pubblico. È attraverso Instagram, Twitter e YouTube che ha costruito gran parte della sua immagine pubblica, alternando musica, vita privata, battaglie personali e progetti professionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: fedez - abbandona
Carlo Conti: «Bella Stronza con Fedez e Masini? Il titolo resterà quello, ma il contenuto sarà adattato ai tempi» «Dovete ascoltarlo perché sarà una versione 2.0 , una versione nuova di quel brano di Marco Masini. Sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo». A - facebook.com Vai su Facebook
Fedez chiude con i social: «Parlerò solo con la musica e il podcast» - Una svolta che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova fase più intima e artistica ... Riporta iodonna.it
Fedez cambia vita: l’inaspettato annuncio che lascia tutti senza parole - Fedez lascia i social e annuncia ai suoi fan: "Parlerò solo tramite la musica". Si legge su donnaglamour.it