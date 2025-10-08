Federico Fashion Style doppia festa tra Milano e Roma | paillettes vip e la dedica della figlia Sophie Maelle

Prima il “pigiama party” milanese, poi la festa con gli amici più cari - tra cui tanti vip - e la figlia Sophie Maelle in un ristorante nel cuore di Roma. Federico Fashion Style - l'hair stylist di Anzio - ha festeggiato i suoi 36 anni in grande stile, con lustrini e paillettes e balli sui tavoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: federico - fashion

Cena con Federico Fashion Style al Cava Sicilia: a Santa Flavia uno degli hair stylist più amati d'Italia

Festa di Compleanno di Federico Fashion Style a Milano: Un Evento Imperdibile da Vivere!

Federico Fashion Style organizza una super festa a tema "vieni come vai a letto": le foto

Per il compleanno di Federico Fashion Style tutti in pigiama #federicofashionstyle #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/compleanno-federico-fashion-style-festa-pigiama_104382582-202502k.shtml… - X Vai su X

Federico fashion style official - facebook.com Vai su Facebook

Federico Fashion Style, il pigiama party di compleanno: «Venite come andate a letto». I pigiami di lusso, la torta a tre piani e gli invitati vip - È stato un compleanno diverso per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che ha deciso di spegnere le 36 candeline organizzando una ... Riporta msn.com

Federico Fashion Style organizza una super festa a tema "vieni come vai a letto": le foto - Amici e parenti sono stati invitati dall'hairstylist per un party decisamente originale in occasione del suo compleanno ... Scrive today.it