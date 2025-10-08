Federer il fratello-allenatore e chi è Vacherot la Giraffa che sta facendo sognare Montecarlo
Nessun tennista nato nel Principato aveva mai raggiunto i quarti di finale in un Masters 1000. Sulla sua strada ora c'è Rune ma Valentin punta a fare la storia. Ecco come. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La reazione sbalordita di Sinner di fronte al dibattito creato da Federer che ha trovato anche Zverev tra i suoi proseliti. Jannik perentorio nel chiudere il discorso. - facebook.com Vai su Facebook
Julio Velasco: «L'allenatore deve convincere e uccidere il giocatore che è in lui. Alle ragazze dico che siamo forti ma dobbiamo sempre dimostrarlo» - Ripubblichiamo l'intervista all'allenatore della nazionale di volley Julio Velasco, realizzata dopo la vittoria dell'oro olimpico dell'Italvolley nell'estate 2024. Lo riporta corriere.it