FDA approva Qivigy 10% di Kedrion per adulti con immunodeficienza primaria

Kedrion Biopharma ottiene negli Stati Uniti l’approvazione di una nuova immunoglobulina endovenosa al 10% destinata agli adulti con immunodeficienza primaria. Un via libera che premia anni di ricerca e un modello industriale integrato tra Italia e USA, con prospettive di accesso più ampio e benefici concreti sulla qualità di vita dei pazienti. Un via libera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

