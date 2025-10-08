FC 26 Team of the Week 4 | Vini Jr e Caicedo Guidano la Carica degli In-Form!
Il quarto Team of the Week (TOTW) di FC 26 Ultimate Team è stato rilasciato, portando sul mercato carte In-Form di altissimo livello. Con una carta eccezionale da 90 OVR e diversi centrocampisti e difensori d’élite, questo TOTW è un must per chiunque stia cercando di potenziare la propria squadra o accumulare materiale per le SBC. I Top Player: La Classe d’Élite. Due giocatori spiccano nel TOTW 4 per OVR e impatto Meta: Vini Jr. (90 OVR LW): L’headliner del team. La carta è devastante con VEL 96 e DRI 92, il che lo rende uno degli attaccanti più veloci e letali del gioco. Sarà estremamente costoso e ricercato per la sua rarità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: team - week
EA Sports FC 26: Il Primo Team of the Week È Ufficiale!
Team Of The Week (TOTW) 2: I Giocatori della Settimana su FC 26 Ultimate Team!
| TEAM OF THE WEEK Il Dream Team della settimana per la nostra Attività Agonistica #siamoilLazzate #wearegialloblù #ardorlazzate #since1973 #settoregiovanile - facebook.com Vai su Facebook
Denzel #Dumfries nel Team of the Week di #Champions: "Segna e dà una mano in difesa" - X Vai su X
Napoli's Virtual Ascendancy in FC 26 - EA Sports also pays tribute to De Laurentiis and Conte's Azzurri, with the strongest Napoli ever at the starting line of the season. Si legge su ilmattino.it
FC 26 TOTW 4 Predictions: Who Will Headline the Team of the Week? - From Luis Díaz to Vinícius Júnior, find out who could headline this week's Team of the Week. Lo riporta realsport101.com