Il quarto Team of the Week (TOTW) di FC 26 Ultimate Team è stato rilasciato, portando sul mercato carte In-Form di altissimo livello. Con una carta eccezionale da 90 OVR e diversi centrocampisti e difensori d’élite, questo TOTW è un must per chiunque stia cercando di potenziare la propria squadra o accumulare materiale per le SBC. I Top Player: La Classe d’Élite. Due giocatori spiccano nel TOTW 4 per OVR e impatto Meta: Vini Jr. (90 OVR LW): L’headliner del team. La carta è devastante con VEL 96 e DRI 92, il che lo rende uno degli attaccanti più veloci e letali del gioco. Sarà estremamente costoso e ricercato per la sua rarità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Team of the Week 4: Vini Jr. e Caicedo Guidano la Carica degli In-Form!