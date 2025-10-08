FC 26 SBC Pilastri Yazmeen Ryan | L’Ala Veloce con PlayStyle++ ‘Ala’!
È disponibile una SBC flash per un’ala americana molto rapida: Yazmeen Ryan Pilastri 85 OVR! Questa giocatrice è un’ottima aggiunta per la fascia sinistra (LM o LW), grazie alla sua velocità, resistenza e un potente PlayStyle++ ‘Ala’. Questa SBC è estremamente conveniente e dura solo 7 giorni. Il Premio: Yazmeen Ryan Pilastri (85 OVR). Yazmeen Ryan è un’ala pura, con statistiche ottimizzate per correre e creare occasioni dal lato sinistro: VEL 89: Il suo punto di forza, rendendola un incubo per i difensori lenti.. DRI 84 e PAS 81: Garantiscono un buon controllo e la capacità di servire assist.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: pilastri - yazmeen
FC 26 SBC Pilastri Evander: Il Trequartista Brasiliano con PlayStyle++! - È disponibile una SBC molto interessante e conveniente per un centrocampista offensivo brasiliano: Evander Pilastri 85 OVR! Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC Pilastri Alyssa Thompson: L’Ala Americano di Pura Velocità! - La SBC di Alyssa Thompson Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre una ... Si legge su imiglioridififa.com