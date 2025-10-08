È disponibile una SBC flash per un’ala americana molto rapida: Yazmeen Ryan Pilastri 85 OVR! Questa giocatrice è un’ottima aggiunta per la fascia sinistra (LM o LW), grazie alla sua velocità, resistenza e un potente PlayStyle++ ‘Ala’. Questa SBC è estremamente conveniente e dura solo 7 giorni. Il Premio: Yazmeen Ryan Pilastri (85 OVR). Yazmeen Ryan è un’ala pura, con statistiche ottimizzate per correre e creare occasioni dal lato sinistro: VEL 89: Il suo punto di forza, rendendola un incubo per i difensori lenti.. DRI 84 e PAS 81: Garantiscono un buon controllo e la capacità di servire assist.. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Pilastri Yazmeen Ryan: L’Ala Veloce con PlayStyle++ ‘Ala’!