FC 26 SBC Max 86 Base Hero Upgrade | La Chance di Trovare un Eroe!

È il momento di tentare la fortuna con un’opportunità unica per aggiungere una leggenda al tuo club! La SBC “Max. 86 Base Hero Upgrade” ti permette di scambiare le tue carte di alto rating per ottenere un Eroe Base con valutazione massima 86 OVR. Hai 7 giorni per completare questa sfida e scoprire quale Eroe potrai schierare nel tuo Ultimate Team. Il Premio in Palio. 1x Pacchetto Eroi Base max 86 (Non scambiabile): Un oggetto giocatore Eroe Base con valutazione non superiore a 86 OVR.. Le 2 Sfide per Sbloccare l’Eroe. Per sbloccare il pacchetto Eroe, dovrai completare le seguenti due sfide: Sfida Requisiti Chiave Valutazione Minima Rosa con valutazione 86 Minimo 1 giocatore con TOT 87 o superiore 86 OVR Rosa con valutazione 85 Minimo 1 oggetto giocatore Squadra della Settimana (TOTW) 85 OVR Esporta in Fogli Analisi QualitàCosto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

