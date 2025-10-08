Fazio e Littizzetto aprono il Circo Massimo di Giannini

Fabio Fazio ospite in TV è un’assoluta rarità, così come l’ospitata di Luciana Littizzetto in una trasmissione che non sia di Maria De Filippi. L’eccezione avverrà domani sera, quando la ‘coppia’ sarà alla prima di Circo Massimo sul Nove. Anticipazioni e ospiti dell’8 ottobre 2025. Nei mercoledì sera del canale WBD (e in streaming su discovery+) debutta domani alle 21.30 Massimo Giannini con il nuovo programma Circo Massimo, nato per dare spazio ai testimoni del tempo che cambia e alla forza delle idee, per raccontare e capire il mondo che verrà. Fazio e Littizzetto, ripartiti domenica sul Nove con Che Tempo Che Fa, saranno i primi ospiti, insieme – tra gli altri – a Roberto Saviano, la storica dell’ebraismo  Anna Foa e la scrittrice  Viola Ardone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

