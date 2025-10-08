Fazio e Littizzetto aprono il Circo Massimo di Giannini | ospiti temi e orario della prima puntata sul Nove

Atomheartmagazine.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata d’esordio per Circo Massimo, il nuovo programma di Massimo Giannini in onda ogni mercoledì sul Nove alle 21:30 (e in streaming su discovery+ ). Alla prima puntata dell’ 8 ottobre 2025 arrivano due ospiti d’eccezione: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, reduci dal ritorno di Che Tempo Che Fa. Indice. Circo Massimo: anticipazioni e ospiti dell’8 ottobre 2025. Format e temi. Dove e quando vederlo. FAQ Circo Massimo anticipazioni 8 ottobre 2025. Circo Massimo: anticipazioni e ospiti dell’8 ottobre 2025. La prima di Circo Massimo mette al centro il confronto con testimoni del tempo che cambia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

