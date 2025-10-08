Fastweb + Vodafone raggiunta la velocità di picco a 2.5 Gbps su rete 5G

ROMA – Fastweb + Vodafone annuncia di aver condotto a Roma una sperimentazione sulla sua rete commerciale 5G durante la quale è stata raggiunta la velocità di picco di 2.5 Gbps. Un risultato all'avanguardia che crea i presupposti per il cosiddetto 5G Advanced, evoluzione della tecnologia 5G, che migliora prestazioni della rete e massimizza l'utilizzo dello spettro, permettendo così di supportare applicazioni avanzate, e abilitando servizi all'avanguardia basati su intelligenza artificiale e il machine learning. Si tratta del primo test su smartphone in Italia in cui sono state ottenute queste velocità su una rete 5G commerciale.

