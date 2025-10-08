Fastweb + Vodafone raggiunge i 2,5 Gbps su rete 5G commerciale | 5G Advanced più vicino

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fastweb + Vodafone annuncia di aver raggiunto i 2,5 Gbps di velocità sulla sua rete commerciale 5G: sono i presupposti per il 5G Advanced. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Fastweb+Vodafone, nel semestre ricavi stabili a 3,6 miliardi

Fastweb+Vodafone, nel 1H 2025 ricavi a €3,59 mld (-0,4%), EBITDAaL a €808 mln (-9,8%), CAPEX a €703 mln (-10%), Enterprise +1,3%

