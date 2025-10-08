Fastweb + Vodafone 5G da record | 2.5 Gbps a Roma su rete commerciale

Dday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, Fastweb + Vodafone ha stabilito un nuovo record di velocità per il 5G in Italia, raggiungendo i 2.5 Gbps su rete commerciale. Il risultato è stato ottenuto aggregando sei diverse bande di frequenza (cinque 4G e una 5G) su spettro sub-6 GHz, una tecnica che anticipa l'arrivo del 5G Advanced.. 🔗 Leggi su Dday.it

