Fast and Furious 11 | la Universal lo realizzerà? Ecco cosa ha detto Vin Diesel

Fast X: Part 2 ha fatto pochi progressi da quando il suo predecessore è stato rilasciato nel 2023, e un recente rapporto solleva preoccupazioni sul fatto che il gran finale della serie potrebbe non avvenire affatto. La serie Fast era popolare fin dal suo esordio nel 2001, ma Fast Five del 2011 l’ha trasformata in un fenomeno al botteghino. È diventato uno spettacolo d’azione pieno delle più grandi star d’azione di Hollywood. Furious 7 e The Fate of the Furious hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. 🔗 Leggi su Cinefilos.it