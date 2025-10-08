Faroni pronto a scuotere il Perugia | spunta l’ipotesi Ravanelli come nuovo dirigente

Il Perugia Calcio vive giorni di forte tensione, mentre la società e il presidente Javier Faroni sembra stiano valutando mosse importanti per ravvivare un ambiente che fatica a reagire sul campo. Dopo un avvio di stagione deludente, l’attenzione si concentra su un nome simbolico: Fabrizio Ravanelli, ex gloria biancorossa, potrebbe fare ritorno nei quadri dirigenziali del “Grifo”. Il momento critico. Nei primi mesi sotto la gestione di Faroni, i risultati finora ottenuti non sono quelli sperati. La squadra versa in una situazione difficile in classifica, e quello che era stato annunciato come un progetto ambizioso appare ora sotto esame. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Faroni pronto a scuotere il Perugia: spunta l’ipotesi Ravanelli come nuovo dirigente

